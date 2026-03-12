Al termine di una battaglia equilibratissima, Novak Djokovic (ATP 3) ha dovuto arrendersi a Jack Draper (14) negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells con il punteggio di 4-6 6-4 7-6 (7/5).
Il campione in carica del torneo si è infatti imposto al termine di 2h35" di gioco contro Nole, che dal suo ultimo successo in California nel 2016 (5 titoli in totale) non è mai andato oltre questo stadio della competizione.
Draper affronterà ora Daniil Medvedev (11), prima di ritrovare potenzialmente Carlos Alcaraz (1), che ha avuto la meglio su Casper Ruud (13).