Masters 1000 Djokovic eliminato agli ottavi da Draper a Indian Wells

Swisstxt

12.3.2026 - 08:41

In ginocchio
In ginocchio
KEY

Al termine di una battaglia equilibratissima, Novak Djokovic (ATP 3) ha dovuto arrendersi a Jack Draper (14) negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells con il punteggio di 4-6 6-4 7-6 (7/5).

SwissTXT

12.03.2026, 08:41

12.03.2026, 08:43

Il campione in carica del torneo si è infatti imposto al termine di 2h35" di gioco contro Nole, che dal suo ultimo successo in California nel 2016 (5 titoli in totale) non è mai andato oltre questo stadio della competizione.

Draper affronterà ora Daniil Medvedev (11), prima di ritrovare potenzialmente Carlos Alcaraz (1), che ha avuto la meglio su Casper Ruud (13).

