Novak Djokovic (ATP 1) è stato eliminato ai sedicesimi del Masters 1000 di Roma.

A battere il serbo è stato Alejandro Tabilo, impostosi con un perentorio 6-2 6-3 in 1h08'. Il 36enne non è mai apparso in partita, perdendo subito il servizio d'entrata e andando sotto 4-0 nel primo set prima di vincere un game. Anche nella seconda frazione il cileno ha subito rubato la battuta a Nole controllando poi senza mai concedere una palla break. Agli ottavi il sorprendente 26enne sfiderà il russo Karen Kachanov (18), vittorioso in due set sull'argentino Francisco Cerundolo (22).

