Out

Novak Djokovic (ATP 5) deve già salutare Monte Carlo.

Swisstxt

Entrato in scena al secondo turno del Masters 1000 monegasco, il 24 volte vincitore di uno Slam è stato subito estromesso per mano di Alejandro Tabilo (32) per 6-3 6-4.

Il cileno, giustiziere di Stan Wawrinka (163) al primo turno, non ha avuto un approccio ideale, subendo il break nel primo gioco dell’incontro, ma si è rifatto nel secondo e nel sesto game.

Nella seconda frazione decisivo il servizio rubato nel terzo gioco. Per Djokovic si tratta addirittura della terza eliminazione in stagione al primo match di un torneo.