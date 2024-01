Novak Djokovic è in semifinale. Keystone

Djokovic (ATP 1) ha avuto bisogno di un paio di set e di perdere la seconda frazione prima di carburare al meglio e andare a battere Fritz (12), alla fine travolto per 7-6 (7/3) 4-6 6-2 6-3.

Il serbo, dopo non aver trasformato nemmeno una delle 15 palle break avute nei primi due set, ha tolto due volte la battuta all’avversario in ognuna delle altre due frazioni per andare a conquistare le semifinali.

