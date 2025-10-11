  1. Clienti privati
Tennis Djokovic fermato dalla schiena in semifinale al Masters di Shanghai

Swisstxt

11.10.2025 - 12:35

Novak Djokovic
Novak Djokovic
Reuters

Novak Djokovic (ATP 5) si è arreso al mal di schiena nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai che lo opponeva a Valentin Vacherot (204).

SwissTXT

11.10.2025, 12:35

11.10.2025, 12:38

Il serbo, che ha richiesto l’intervento del fisioterapista sul 3-3 e che da lì in poi è apparso visibilmente in difficoltà negli spostamenti, ha lottato ma alla fine si è arreso per 6-3 6-4.

Per monegasco, passato dalle qualificazioni, continua dunque la favola, nonostante la vittoria sofferta contro un avversario diminuito fisicamente. Il 26enne ora attende in finale uno tra suo cugino Arthur Rinderknech (54) e Daniil Medvedev (18).

