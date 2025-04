Fuori KEY

Tre volte vincitore del Masters 1000 di Madrid (2011, 2016 e 2019) Novak Djokovic (ATP 5) ha dovuto salutare il torneo spagnolo ai trentaduesimi di finale, battuto con il punteggio di 6-3 6-4 da Matteo Arnaldi (44).

Swisstxt

Esentato dal primo turno, Nole si è trovato di fronte un avversario in una grande giornata, che si è dimostrato più freddo nei momenti chiave, come in occasione dell'ottavo game del primo set e del settimo della seconda frazione.

Arnaldi ha così festeggiato la sua seconda vittoria in carriera contro un giocatore della top 5.