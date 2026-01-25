Novak Djokovic fa scalpore a Melbourne. IMAGO/ABACAPRESS

Novak Djokovic ha vinto con grande disinvoltura il suo incontro del terzo turno agli Australian Open, ma un episodio ha gettato un'ombra sulla partita. Un colpo incontrollato dopo uno scambio ha mancato di pochi centimetri una raccattapalle.

Hai fretta? blue News riassume per te Novak Djokovic ha fatto scalpore durante il terzo turno degli Australian Open colpendo quasi una raccattapalle, ma nonostante il comportamento antisportivo non è stato punito.

Il serbo ha vinto la partita contro Botic van de Zandschulp in tre set, festeggiando così la sua storica 400ma vittoria in un torneo del Grande Slam.

Dopo la partita, Djokovic ha rivolto parole combattive ai rivali Alcaraz e Sinner.

Nole passa ora direttamente ai quarti grazie al forfait di Mensik. Mostra di più

Nel suo incontro di sabato, valido per il terzo turno degli Australian Open, Novak Djokovic ha dovuto affrontare Botic van de Zandschulp. Il 38enne, che ha trionfato dieci volte a Melbourne, che è un record assoluto, si è aggiudicato il primo set con un punteggio di 6-3.

Il numero 4 al mondo ha condotto con un break anche nel secondo set, ma il serbo è stato ancora in difficoltà con il suo gioco. Sul punteggio di 4-2 per Djokovic, van de Zandschulp - di 8 anni più giovane - ha avuto un vantaggio, ma il suo rovescio è stato troppo lungo.

Nole ha colpito comunque la palla e con il suo potente diritto ha mancato di poco una raccattapalle. Sorprendentemente, il numero 1 non ha ricevuto alcun richiamo dall'arbitro per il suo comportamento antisportivo.

Djokovic si è aggiudicato così anche il secondo set per 6-4.

All'inizio del terzo set, Djokovic si è distorto una caviglia e ha perso un po' il ritmo. Alla fine, però, ha salvato la vittoria nel tie-break (7-4).

Per lui si è trattato della 400ma vittoria in un torneo del Grande Slam. Nessun altro tennista ci era riuscito prima di lui. È stata inoltre la 102ma vittoria di Djokovic a Melbourne; solo Roger Federer ne ha ottenute altrettante finora.

Il quasi incidente riporta alla memoria i suoi ricordi

Nella conferenza stampa dopo la partita, Djokovic ha commentato il suo gesto che ha rischiato di fare molto male alla raccattapalle: «Mi scuso per quanto successo. Avrei dovuto evitare, ma nella foga del momento ho... beh, sono stato fortunato. Mi dispiace di aver causato alla giovane qualche inconveniente».

La spiacevole scena ha ricordato quella degli US Open 2020, quando il serbo sparò la palla (involontariamente) a una guardalinee e fu squalificato. E ancora oggi deve sopportare l'accusa di non sapersi controllare. Almeno questa volta è andata meglio per la raccattapalle.

Dopo la vittoria contro van de Zandschulp, Djokovic ha lanciato una piccola sfida a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che attualmente dominano la scena del tennis.

«Darò filo da torcere a questi ragazzi. Sono ancora qui. Alcaraz e Sinner sono i migliori giocatori del mondo. Ma quando scendi in campo e la palla gira, tutto può succedere», ha detto Djokovic, che ora passa direttamente ai quarti grazie al forfait del giovane ceco Jakub Mensik (ATP 16).

