Novak Djokovic vuole vincere il suo 25° titolo del Grande Slam agli Open di Francia. Keystone

Violenti disordini sono scoppiati a Parigi dopo la vittoria del PSG in Champions League. «È stato davvero pericoloso», ha dichiarato Novak Djokovic dopo aver raggiunto i quarti di finale dell'Open di Francia.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Mentre il Paris St.Germain festeggiava sabato una storica vittoria a Monaco di Baviera, nella capitale francese sono scoppiati dei disordini.

«C'erano auto in fiamme e gas lacrimogeni nelle strade intorno al nostro hotel, era davvero pericoloso», ha riferito Novak Djokovic, che voleva tornare in albergo dopo una partita.

Il serbo punta al suo 25esimo titolo del Grande Slam al Roland Garros. Mercoledì affronterà Alexander Zverev ai quarti di finale. Mostra di più

Il video del breve giro in bicicletta di Novak Djokovic intorno all'Arco di Trionfo è diventato virale sui social media. Alexander Zverev non poteva immaginarsi di compiere un'azione del genere prima del quarto di finale contro il serbo, in programma mercoledì. «Non sono uno che esce molto. Non passo molto tempo in giro per la città», dice il tedesco. «Preferisco stare in camera mia con la mia gente e giocare a Mario Kart».

Qualche giorno fa il serbo girava per Parigi su due ruote. Tuttavia è improbabile che in futuro scelga di girare di nuovo in bici sulla rotatoria a più corsie intorno a uno dei luoghi simbolo della capitale francese. «È stato divertente, ma a un certo punto è stato anche pericoloso», ha detto il 38enne serbo.

Serata pericolosa dopo il successo in Champions

Sabato sera, dopo la partita di terzo turno vinta contro l'austriaco Filip Misolic, è stato pericoloso anche per Djokovic. Dopo il trionfo in Champions League dei calciatori del Paris St.Germain, è scoppiata la festa, ovunque nella capitale francese. La situazione intorno al campo del PSG, il Parco dei Principi, non lontano dagli stadi del Roland Garros, è sfuggita di mano.

«A un certo punto, il capo della sicurezza ci ha consigliato di non tornare in albergo e di trovare un posto dove dormire qui», ha raccontato il 24 volte vincitore di un titolo del Grande Slam.

«C'erano auto in fiamme, gas lacrimogeni e cose del genere nelle strade intorno al nostro albergo all'Arco di Trionfo, era davvero pericoloso», ha ammesso il tennista.

Alla fine, il serbo e la sua squadra sono riusciti a tornare al loro alloggio. Tuttavia, fuori dall'hotel sono successe cose di ogni tipo. «È stato interessante guardare dalla finestra, ma in qualche modo era tutto fuori controllo», ha proseguito Djokovic. «Non c'era la possibilità di dormire molto. Ma è anche comprensibile che la gente era eccitata».

Due morti e molti feriti

Come riportano i media francesi, citando la polizia, due persone sono morte negli scontri di domenica sera e ci sono stati anche numerosi feriti, più di 500 gli arresti.

Mercoledì pomeriggio Zverev e Djokovic si contendono un posto in semifinale. Ai quarti l'avversario del tedesco, Tallon Griekspoor, si è ritirato per infortunio a metà del secondo set e mentre il serbo si è sbarazzato di Cameron Norrie in tre set.