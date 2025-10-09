Può continuare il cammino di Novak Djokovic (ATP 5) al Masters 1000 di Shanghai.
Il 38enne serbo – a caccia del 101esimo titolo in carriera – ha sconfitto il meno quotato Zizou Bergs (44) con il risultato di 6-3 7-5 in poco meno di due ore di gioco, approdando in semifinale del torneo cinese.
Non farà invece parte dei migliori quattro del torneo Holger Rune (11). Il danese è stato estromesso dal numero 204 al mondo Valentin Vacherot, capace di imporsi in rimonta con il punteggio di 2-6 7-6 (7/4) 6-4 al termine di una partita durata tre ore.