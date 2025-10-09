  1. Clienti privati
Tennis Djokovic arriva in semifinale al Masters di Shanghai

9.10.2025 - 14:50

Può continuare il cammino di Novak Djokovic (ATP 5) al Masters 1000 di Shanghai.

09.10.2025, 14:54

Il 38enne serbo – a caccia del 101esimo titolo in carriera – ha sconfitto il meno quotato Zizou Bergs (44) con il risultato di 6-3 7-5 in poco meno di due ore di gioco, approdando in semifinale del torneo cinese.

Non farà invece parte dei migliori quattro del torneo Holger Rune (11). Il danese è stato estromesso dal numero 204 al mondo Valentin Vacherot, capace di imporsi in rimonta con il punteggio di 2-6 7-6 (7/4) 6-4 al termine di una partita durata tre ore.

Video correlati

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

