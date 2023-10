Djokovic: «La sparata di Nadal? Io non sono per niente d'accordo»

Rafa Nadal, sinistra, e Novak Djokovic la pensano diversamente nel discorso su chi sia il GOAT. Imago

Novak Djokovic e Rafael Nadal non si sono più incrociati sui campi da tennis dal Roland Garros del 2022. Tuttavia, fuori dal campo i due stanno conducendo un piccolo duello verbale.

Hai fretta? blue News riassume per te Novak Djokovic controbatte alle dichiarazioni di Rafael Nadal, che recentemente ha suggerito che il serbo è più agguerrito nella corsa al maggior numero di titoli del Gran Slam.

«È un'opinione di Rafa, e ovviamente non sono d'accordo», chiarisce il 24 volte vincitore di un torneo del Grande Slam.

Djokovic spiega anche perché non vuole fare commenti negativi né su Nadal né su Federer. Mostra di più

Circa un mese fa, Rafael Nadal aveva fatto notizia con alcune dichiarazioni sulla discussione GOAT (Greatest Of All Time). «Novak Djokovic ha statistiche migliori di me, questo è innegabile», aveva detto lo spagnolo alla rete televisiva «Movistar+», sottolineando: «Quando si parla di titoli, Djokovic è il migliore nella storia e non c'è niente da discutere su questo».

«Sono soddisfatto di ciò che ho raggiunto», ha spiegato Nadal, riferendosi alla competizione per il maggior numero di titoli del Grande Slam. Attualmente le statistiche parlano chiaro, Djokovic (24) campeggia sullo spagnolo (22) e su Roger Federer (20). Il maiorchino ritiene che in questo campo Djokovic abbia maggiore determinazione: «Novak vive tutto questo in modo più intenso. Per lui sarebbe stato probabilmente più frustrante se non fosse riuscito a raggiungere il primo posto in questa classifica».

«Naturalmente non sono d'accordo»

Novak Djokovic ha recentemente respinto le parole di Nadal in un'intervista apparsa sul portale serbo «Sportal». «Ho visto che i suoi commenti sono diventati virali e che molte persone ne parlavano. Ognuno ha il diritto alla propria opinione e all'interpretazione di fatti», ha commentato il detentore del record di titoli del Grande Slam.

«Questa è l'opinione di Rafa, e naturalmente io non sono d'accordo», ha però voluto aggiungere il serbo, senza approfondire ulteriormente l'argomento. «Ho la mia opinione, ma non la esprimerò perché non voglio che continuiamo a discuterne. Non c'è motivo».

Il rispetto prevale

Il riconoscimento di Djokovic per i suoi più grandi rivali nell'infinita discussione su chi sia il GOAT è enorme. «Non ho intenzione di parlare negativamente di lui o di Roger Federer», ha affermato il 36enne, aggiungendo significativamente: «Il mio rispetto per loro supera le opinioni negative che potrei avere».

Nole ha infatti elogiato lo spagnolo: «Lo rispetto e lo apprezzo come grande campione e in qualità di mio rivale più grande, oltre che per aver contribuito a plasmare il mio gioco e a ottenere i risultati che ho raggiunto».