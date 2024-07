Djokovic vince ma litiga coi tifosi: «Queste cose non le accetto»

Novak Djokovic getta sale sulle ferite dei tifosi della Runa. Keystone

Novak Djokovic ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon per la 15esima volta in carriera. Dopo la vittoria contro Holger Rune, il serbo si è scagliato duramente contro il pubblico.

fon Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Novak Djokovic avanza con fiducia ai quarti di finale di Wimbledon.

Durante l'intervista post partita sul centrale, Nole affronta i tifosi, che secondo lui, lo fischiavano durante la partita.

Il serbo è a tre vittorie dal suo ottavo titolo a Wimbledon, ovvero dal raggiungere il record di Roger Federer. Mostra di più

Un mese dopo l'operazione al ginocchio, Novak Djokovic sembra già in grande forma. Negli ottavi di finale di Wimbledon il 24 volte vincitore di un torneo del Grande Slam ha avuto la meglio su Holger Rune in due ore e tre minuti, col punteggio di 6-3 6-4 6-2.

Nella classica intervista post partita ancora sul campo, il 37enne si lamenta delle prolungate grida di «Ruuuuuune», che sembravano un «Buuuuh» - e forse era proprio così.

Nole ha reagito a modo suo: «Ringrazio tutti gli spettatori che sono stati qui a seguire la partita fino a tardi. A coloro che invece hanno deciso di mancarmi di rispetto, auguro loro una buona notte. Una buuuuuona notte, davvero una buuuuuona notte!».

Alla domanda del presentatore, secondo cui i tifosi volevano solo sostenere Rune, Djokovic ha risposto: «Non è vero. Non accetto queste cose. No! So che facevano il tifo per Rune, ma questo è stato solo un pretesto per farmi il tifo contro. Sono nel circuito da oltre 20 anni, conosco tutti i trucchi».

«Preferisco concentrarmi sugli spettatori che hanno pagato il biglietto per essere qui e seguire la partita. Le persone che amano il tennis. Agli altri dico che ho giocato in ambienti molto più ostili. Non potete farmi del male», ha in seguito voluto chiarire l'attuale numero 2 del mondo.

Djokovic vuole un altro record

Ora Djokovic punta all'ottavo titolo a Wimbledon, che gli permetterebbe di raggiungere il record di Roger Federer. In termini di titoli del Grande Slam, il 37enne è già davanti a tutti con i suoi 24 trionfi.

Al prossimo turno della competizione il serbo se la vedrà con il 25enne australiano Alex de Minaur. Dal canto suo l'avversario della terra dei canguri, numero 9 del ranking ATP, punta a qualificarsi per la sua prima semifinale in un appuntamento del Grande Slam.