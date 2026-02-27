Novak Djokovic (ATP 8) si è imposto Stefanos Tsitsipas (87) per 6-3 6-4 6-2. Per il serbo si tratta dell'11a vittoria consecutiva sul greco. Alla ricerca dello Slam numero 25, il 38enne ha superato il finalista del Roland Garros 2021 e degli Australian Open 2023 – guarda caso battuto in entrambe le occasioni proprio da Djokovic – sfruttando 4 delle 5 palle break concessegli. Il canadese Félix Auger-Aliassime (3) ha sconfitto il croato Dino Prizmic (89) per 7-6 (7/2) 6-3 7-5. Il 25enne ha rischiato soltanto nel primo set, deciso al tie-break.