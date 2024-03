Imago

Non giocava dalla semifinale (persa contro Sinner) degli Australian Open, ma il ritorno di Novak Djokovic al torneo di Indian Wells dopo cinque anni di assenza si è concluso con una vittoria.

Il numero 1 al mondo ha comunque avuto bisogno del terzo set e di tutta la sua esperienza per superare 6-2 5-7 6-3 Aleksandar Vukic (ATP 69). In campo femminile sono servite quasi tre ore ad Aryna Sabalenka (WTA 2) per battere 6-7 (2/7) 6-2 7-6 (8/6) Peyton Stearns (64). Ritorno trionfante anche per Naomi Osaka (287), ex numero 1 al mondo, vittoriosa 7-5 6-3 contro la 15a nel ranking, Liudmila Samsonova.

