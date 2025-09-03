  1. Clienti privati
Tennis Djokovic vola in semifinale

3.9.2025 - 09:02

altra semifinale, la numero 53 in carriera a uno Slam, la quarta su 4 Slam disputati in stagione.

03.09.2025, 09:02

03.09.2025, 09:05

Novak Djokovic ha raggiunto un’ Nei quarti di finale degli US Open il serbo ha battuto l’americano Taylor Fritz (4) con i parziali di 6-3 7-5 3-6 6-4. Sempre in controllo del gioco, il 38enne ha avuto un solo passaggio a vuoto nel terzo set, per poi chiudere la contesa dopo 3 ore e 27 minuti di gioco nella quarta e conclusiva frazione. Nel penultimo atto, in programma venerdì all’Arthur Ashe Stadium di New York, Djokovic se la vedrà con Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo.

