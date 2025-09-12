Il tennista serbo Novak Djokovic (foto d'archivio). KEYSTONE

Novak Djokovic, dopo aver sostenuto le proteste studentesche in Serbia, avrebbe deciso di trasferirsi in Grecia, suscitando le reazioni contrastanti nel suo Paese d'origine.

Hai fretta? blue News riassume per te Le tensioni tra Novak Djokovic e la Serbia sembrano aver raggiunto un punto critico.

Dopo l'eliminazione in semifinale agli US Open, il tennista è volato ad Atene invece che nel suo Paese d'origine, alimentando le speculazioni su un suo possibile trasferimento definitivo.

Il numero tre del ranking avrebbe infatti affittato casa a Glifada, iscritto i figli in una scuola prestigiosa e si sarebbe allenato al Kavouri Tennis Club.

Alcuni esponenti del governo serbo lo hanno etichettato come «traditore». Mostra di più

La frattura tra Novak Djokovic e la Serbia sembra aver raggiunto un punto critico, nel contesto delle proteste antigovernative guidate dagli studenti.

Come riporta l'ANSA, dopo la sua eliminazione in semifinale agli US Open, il tennista ha scelto di recarsi ad Atene invece che a Belgrado, alla vigilia della sfida di Coppa Davis tra Serbia e Turchia, a cui non avrebbe partecipato.

La decisione segna un passo verso un possibile trasferimento definitivo in Grecia, dove il numero tre del ranking è stato accolto calorosamente.

In Serbia, invece, alcuni esponenti governativi e media lo hanno etichettato come un «traditore» per il suo sostegno agli studenti che contestano il presidente Vucic.

Una residenza che offra tranquillità e sicurezza

La notizia del trasferimento è stata anticipata da «Proto Thema», un sito greco, e ripresa dai media internazionali. Secondo questo, Nole ha affittato una casa a Glifada, iscritto i suoi figli Stefan e Tara in una scuola prestigiosa e si è allenato con Stefan al Kavouri Tennis Club.

In passato, Djokovic e sua moglie avevano già esplorato diverse scuole private ad Atene e cercato una residenza che offrisse tranquillità e sicurezza.

La Grecia è stata scelta come luogo ideale per rallentare i ritmi e dedicarsi alla famiglia e alla formazione di giovani tennisti. Il trasferimento è facilitato dalla possibilità di ottenere la Greek Golden Visa, che richiede un investimento immobiliare di almeno 250 mila euro.

Nole parteciperà al torneo ATP 250 ad Atene a novembre, che sostituisce il torneo di Belgrado organizzato dalla sua famiglia. In Serbia, i media hanno evidenziato la sua scelta di non tornare in patria dopo gli US Open, presentandolo come un transfuga.

Il ritratto di Novak Djokovic 06.02.2025

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.