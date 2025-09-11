Dopo aver conquistato il titolo agli US Open, Carlos Alcaraz ha sorpreso tutti con un cambio di look radicale, passando a un biondo platino. Scopri il suo nuovo stile nel video.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la vittoria agli US Open, Carlos Alcaraz ha rinnovato, ancora una volta, il suo look.

Il tennista ha sfoggiato durante il torneo una testa rasata, ma ha promesso, che se avesse vinto, avrebbe fatto di meglio.

E così è stato: lo spagnolo si è infatti tinto i capelli biondo platino. Mostra di più

Dopo aver trionfato agli US Open battendo Jannik Sinner in finale, Carlos Alcaraz ha deciso di rinnovare completamente il suo aspetto.

Come riporta «Sky Sport», di recente aveva optato per un taglio rasato, ma ora ha scelto di tingere i capelli di un audace biondo platino. Prima della finale, il tennista aveva infatti dichiarato: «Se vinco il torneo? Farò ancora meglio». E così è stato.

Lo spagnolo ha condiviso sui social media le immagini del suo nuovo look. L'avventura con i capelli è iniziata a New York, quando suo fratello maggiore, Alvaro, ha accidentalmente rovinato il taglio prima del torneo, costringendolo a rasarsi.

Il numero uno, come detto, aveva promesso che, in caso di vittoria, avrebbe celebrato in modo speciale. Il suo barbiere di fiducia, Victor Martinez, ha rivelato il look su Instagram, accompagnando una foto con la didascalia: «Di nuovo al numero 1 e con un nuovo look. Carlos, siamo pazzi».

Il campione ha anche pubblicato una serie di immagini che documentano l'intero processo: dall'errore iniziale, alla prova con una parrucca bionda, fino alla rivelazione finale del suo nuovo stile biondo.