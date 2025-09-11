  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per celebrare gli US Open Dopo la testa rasata, ecco l'ultima pazzia di Carlos Alcaraz

ai-scrape

11.9.2025 - 18:25

Dopo aver conquistato il titolo agli US Open, Carlos Alcaraz ha sorpreso tutti con un cambio di look radicale, passando a un biondo platino. Scopri il suo nuovo stile nel video.

Alessia Moneghini

11.09.2025, 18:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo la vittoria agli US Open, Carlos Alcaraz ha rinnovato, ancora una volta, il suo look.
  • Il tennista ha sfoggiato durante il torneo una testa rasata, ma ha promesso, che se avesse vinto, avrebbe fatto di meglio.
  • E così è stato: lo spagnolo si è infatti tinto i capelli biondo platino.
Mostra di più
Tennis. Alcaraz è il re degli US Open, battuto nettamente Sinner

TennisAlcaraz è il re degli US Open, battuto nettamente Sinner

Dopo aver trionfato agli US Open battendo Jannik Sinner in finale, Carlos Alcaraz ha deciso di rinnovare completamente il suo aspetto.

Come riporta «Sky Sport», di recente aveva optato per un taglio rasato, ma ora ha scelto di tingere i capelli di un audace biondo platino. Prima della finale, il tennista aveva infatti dichiarato: «Se vinco il torneo? Farò ancora meglio». E così è stato.

Lo spagnolo ha condiviso sui social media le immagini del suo nuovo look. L'avventura con i capelli è iniziata a New York, quando suo fratello maggiore, Alvaro, ha accidentalmente rovinato il taglio prima del torneo, costringendolo a rasarsi.

Il numero uno, come detto, aveva promesso che, in caso di vittoria, avrebbe celebrato in modo speciale. Il suo barbiere di fiducia, Victor Martinez, ha rivelato il look su Instagram, accompagnando una foto con la didascalia: «Di nuovo al numero 1 e con un nuovo look. Carlos, siamo pazzi».

Il campione ha anche pubblicato una serie di immagini che documentano l'intero processo: dall'errore iniziale, alla prova con una parrucca bionda, fino alla rivelazione finale del suo nuovo stile biondo.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

I più letti

Stefano De Martino lancia il «pacco nero» ad «Affari Tuoi». Di cosa si tratta?
Il dipendente di un'officina usa la Jaguar di un cliente per viaggi privati
Swatch replica ai dazi USA con un orologio davvero speciale
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Il «bad boy» Ellison spodesta Musk, ora è lui il più ricco del mondo. Ecco chi è e quanti miliardi ha in più

Altre notizie

Tennis. Kym aprirà le danze nella sfida di Coppa Davis a Bienne

TennisKym aprirà le danze nella sfida di Coppa Davis a Bienne

Tennis. Henry Bernet convocato in Coppa Davis

TennisHenry Bernet convocato in Coppa Davis

Ora è ATP 167. Grazie allo splendido cammino agli US Open, Riedi sale in classifica

Ora è ATP 167Grazie allo splendido cammino agli US Open, Riedi sale in classifica