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Non solo vacanze Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna

fon

8.6.2026

Jannik Sinner pensa alla Sardegna.
Jannik Sinner pensa alla Sardegna.
Imago

Dopo alcuni giorni di relax in Gallura con la compagna Laila Hasanovic e la famiglia, Jannik Sinner sarebbe pronto a investire ancora nel mattone. Secondo «L'Unione Sarda», il numero uno del tennis mondiale avrebbe messo nel mirino una residenza esclusiva affacciata sul mare.

Nicolò Forni

08.06.2026, 21:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros, Jannik Sinner ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna insieme alla compagna Laila Hasanovic, alla famiglia e agli amici.
  • Secondo quanto riportato da «L'Unione Sarda», il numero uno del tennis mondiale starebbe progettando una residenza a Porto Rafael, in una delle zone più esclusive della Gallura.
  • L'eventuale villa andrebbe ad aggiungersi agli altri investimenti immobiliari del campione, che possiede già proprietà a Montecarlo e a Milano.
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Dopo la delusione per la finale persa al Roland Garros, Jannik Sinner si è concesso qualche giorno di pausa in Sardegna.

Una vacanza tra mare, famiglia e relax che, secondo la stampa locale, potrebbe avere anche un risvolto molto più concreto: l'acquisto di una residenza affacciata sul mare nel nord dell'isola.

Il numero uno del tennis mondiale ha trascorso alcuni giorni in Gallura insieme alla compagna Laila Hasanovic, al padre Hanspeter, al fratello Mark e ad alcuni amici.

Tra le tappe della vacanza non è mancata un'escursione nell'arcipelago della Maddalena, una delle mete più amate dai turisti che visitano la zona.

Un legame sempre più forte con la Sardegna

Negli ultimi anni Sinner è stato avvistato più volte nel nord-est della Sardegna. Se nel 2024 aveva trascorso parte delle vacanze a Porto Cervo con Anna Kalinskaya, quest'anno è tornato sull'isola con la nuova compagna Laila Hasanovic.

La sua presenza non è passata inosservata. Come raccontano i media locali, il campione altoatesino si sarebbe mostrato disponibile con tifosi e curiosi, concedendo fotografie e selfie durante il soggiorno.

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L'ipotesi della nuova villa

A catturare l'attenzione, però, sono soprattutto le indiscrezioni sul fronte immobiliare. Secondo quanto riferisce «L'Unione Sarda», Sinner starebbe investendo in una proprietà a Porto Rafael, una delle località più esclusive della Gallura.

Il quotidiano scrive che nel borgo turistico sarebbe già noto il progetto che dovrebbe portare alla realizzazione della futura residenza del tennista. Un rifugio vista mare dove poter trascorrere i periodi di pausa tra un torneo e l'altro.

Un patrimonio immobiliare già importante

L'eventuale acquisto andrebbe ad aggiungersi agli investimenti immobiliari già effettuati dal campione azzurro negli ultimi anni.

Come ricordano diversi media italiani, Sinner possiede una casa a Montecarlo, acquistata nella zona di La Condamine, e ha investito anche a Milano, dove ha comprato due appartamenti adibiti a uffici nello storico edificio Casa Barelli, nei pressi di San Babila.

Operazioni che rientrano in una strategia di diversificazione del patrimonio costruito grazie ai successi sportivi e alle numerose sponsorizzazioni.

E la Sardegna potrebbe presto diventare un altro tassello importante del suo futuro lontano dai campi da tennis.

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