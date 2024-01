Vainqueur en cinq sets, Jack Draper serre rapidement la main de Marcos Giron pour aller poser une galette dans la poubelle. 🤮#ausopen #AusOpen2024 #AustralianOpen pic.twitter.com/W1c8uDC40u — Tennis Legend (@TennisLegende) January 16, 2024

Jack Draper se l'è vista brutta al debutto degli Australian Open. Il 22enne non solo ha dovuto lottare contro l'avversario Marcos Giron, ma pure col grand caldo. Appena conclusasi la partita il britannico ha dovuto correre a vomitare in un cestino.

Jack Draper è uno dei ragazzi più talentuosi del circuito. Lo scorso anno sembrava dovesse finalmente spiccare il volo fra i migliori della classe, ma purtroppo ha dovuto rimanere in panchina a causa di un infortunio. Dopo un buon finale di 2023, il 22enne sta ora iniziando la nuova stagione con il piglio giusto.

Nelle scorse settimane Draper è giunto in finale del torneo Master 250 di Adelaide, stadio in cui ha dovuto arrendersi a Jiří Lehečka in tre set. Oggi ha centrato la vittoria nel primo turno degli Australian Open contro Marcos Giron, tuttavia ci sono state delle complicazioni.

Per l'inglese si è trattato del primo match finito al quinto set, situazione che non l'ha certo aiutato a combattere oltre che con l'avversario anche col caldo e la soffocante umidità tipica del primo torneo del Grande Slam della stagione.

Oltre tre ore sotto il sole cocente

Sotto per due set a zero, l'inglese ha dovuto rimboccarsi le maniche, e con grande spirito battagliero - e naturalmente fatica - è riuscito a girare la partita, terminata col punteggio di 6-4, 3-6, 4-6, 6-0, 6-2 dopo tre ore e 20 minuti di gioco.

Il match è stato caratterizzato da lunghi scambi sin dal principio, oltretutto andato in scena sotto il cocente sole australiano. Il vincitore, al termine del match, subito dopo aver stretto la mano al suo avversario ha dovuto correre a vomitare in un cestino a bordo campo.

Non certo il modo migliore per festeggiare il passaggio del primo turno.

Ora il 22enne dovrà cercare di riprendersi in tempo per giovedì, quando alla seconda partita degli Slam australiani dovrà incrociare la racchetta con lo statunitense Tommy Paul.