Il playoff del Gruppo Mondiale I è iniziato alla grande per la Svizzera, che sul campo di Bienne ha vinto entrambi i singolari nella prima giornata della sfida contro la Tunisia.
Il primo punto rossocrociato è arrivato grazie al successo di Kym (ATP 192) per 7-6 (7/2) 6-4 in una partita molto combattuta contro Echargui (142). Tutto più facile invece per Riedi (171), che ha superato Trifi (1171) con un netto 6-1 6-0.
Agli elvetici basterà ora vincere una delle tre sfide di sabato per accedere allo spareggio per tornare nell'élite mondiale.