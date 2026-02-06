  1. Clienti privati
Tennis Due vittorie per la Svizzera contro la Tunisia 

Swisstxt

6.2.2026 - 17:04

Kym
Kym
freshfocus

Il playoff del Gruppo Mondiale I è iniziato alla grande per la Svizzera, che sul campo di Bienne ha vinto entrambi i singolari nella prima giornata della sfida contro la Tunisia.

SwissTXT

06.02.2026, 17:04

06.02.2026, 17:14

Il primo punto rossocrociato è arrivato grazie al successo di Kym (ATP 192) per 7-6 (7/2) 6-4 in una partita molto combattuta contro Echargui (142). Tutto più facile invece per Riedi (171), che ha superato Trifi (1171) con un netto 6-1 6-0.

Agli elvetici basterà ora vincere una delle tre sfide di sabato per accedere allo spareggio per tornare nell'élite mondiale.

