La Ptpa, l'associazione dei giocatori co-fondata da Djokovic, ha lanciato un duro attacco ad ATP, WTA, ITF e ITIA.

Con un comunicato lungo 163 pagine l'organizzazione ha annunciato una battaglia legale contro gli organi di governo del tennis mondiale. I capi d'accusa sono sostanzialmente quattro: si parte con le collusioni tra i tornei per eliminare la concorrenza per arrivare ai criteri di classifica che non lasciano libertà ai tennisti. Poi viene citato il calendario insostenibile, vista la stagione lunga 11 mesi. Infine, i controlli antidoping ritenuti non a norma.