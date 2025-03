Rafael Nadal ha vinto 22 tornei del Grande Slam, sedendosi per 209 settimane sul trono del numero 1 nella classifica ATP. Il 38enne si è ritirato il 19 novembre 2024. KEYSTONE

Ritiratosi a novembre dello scorso anno dopo una carriera straordinaria, sulla terra rossa senza eguali, Rafael Nadal ha spiegato ad Andy Roddick le sue strategie contro i sue suoi ex più acerrimi rivali.

Igor Sertori bfi

«Con Roger (Federer ndr.) credo che la strategia fosse chiara. È un po' come una partita a scacchi».

Su Djokovic il maiorchino ha espresso un'opinione che lascia sicuramente a bocca aperta moltissimi «federisti»: «In termini di controllo di palla, penso che (Novak ndr.) sia il migliore che abbia mai giocato». Mostra di più

Novak Djokovic ha vinto più Grandi Slam di qualsiasi altro tennista, ma il dibattito su chi sia il più grande di sempre probabilmente continuerà per molto tempo ancora, soprattutto per i fan di Rafael Nadal e Roger Federer.

Per circa 15 anni il trio si è affrontato in epiche battaglie, spesso in finale. Tra il 2006 e il 2023 hanno vinto 64 dei 72 Grandi Slam disputati.

Oggi in pensione, intervenuto nel podcast «Served with Andy Roddick», Rafa ha raccontato delle tre finali di Wimbledon perse contro Roger e delle strategie utilizzate per abbattere i suoi due più grandi ex rivali, azzardando anche un commento finale.

La strategia anti-Federer

Il maiorchino ha affrontato Federer per la prima volta a 17 anni, nel 2004, al Miami Open, vincendo a sorpresa in due set. Fino al ritiro dello svizzero, nel settembre 2022, i due si sono incontrati 40 volte, con lo spagnolo che ha ottenuto 24 vittorie contro le 16 dell'amico-rivale.

«Con Roger credo che la strategia fosse chiara. È un po' come una partita a scacchi: tutti sanno cosa succederà, tutti sanno quale sarà la strategia. Naturalmente quando giocava molto bene mi batteva. Ma quando io giocavo bene lo battevo. E poi, alla fine della sua carriera, credo che abbia fatto una sorta di passo avanti, giocando in modo molto, molto più aggressivo», ha raccontato all'ex numero 1 del mondo Andy Roddick.

«All'inizio della sua carriera commetteva più errori contro di me. Cercava di giocare dal suo rovescio, sempre con il topspin, quindi avevo la possibilità di continuare a colpire i dritti contro il suo rovescio. A fine carriera, invece, ha iniziato a entrare in campo, prendendo più rischi», ha aggiunto.

Novak Djokovic

La stella spagnola ha affrontato Novak Djokovic ben 60 volte, vincendo 29 sfide, due in meno del serbo.

«Non giochiamo con lo stesso stile - ha esordito lo spagnolo come riportato da «AS» - e la strategia non era così chiara come contro Roger, che potevo danneggiare con il suo rovescio. Con Novak non ho avuto questa sensazione. Sapevo che dovevo giocare molto bene per molto tempo. Non potevo giocare troppe volte contro il suo rovescio, soprattutto con palle alte, perché poi lui le prendeva più velocemente e mi metteva in una posizione molto difficile».

Così il re di Parigi ha iniziato a «usare di più lo slice» contro il rivale serbo. «A volte ha funzionato bene per me, mentre a volte è stato utile giocare al centro del campo per non dargli molti angoli».

Infine, una sentenza, personale certo, ma che vale un grande punto a favore di Robo-Djoko nel calderone delle opinioni sul GOAT: «In termini di controllo di palla, penso che sia il migliore che abbia mai giocato».