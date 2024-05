2009: Roger Federer urla il suo iconico «Chum jetze» KEYSTONE

Nell'ambito del programma televisivo «Sing mein Song», il cantautore tedesco Tim Bendzko ha presentato la sua nuova canzone «Komm schon», dicendo di essersi ispirato al maestro del tennis Roger Federer.

bfi bfi

Ogni appassionato di tennis riconosce la famosa esultanza di Roger Federer: con il suo «Chum jetze!» («Andiamo, su!», in italiano) si lanciava in avanti nei momenti importanti.

Tanto che anche il sempre divertente tennista francese Gaël Monfils (ancora numero 38 al mondo a 37 anni) l'aveva presa in prestito durante una sua partita, facendo così entrare l'espressione svizzero-tedesca nel repertorio internazionale.

Ora qualcuno ha deciso di farla diventare musica. Si tratta del cantautore tedesco Tim Bendzko, diventato famoso con la sua hit «Nur noch kurz die Welt retten» («Solo un momento per salvare il mondo», in italiano), il quale ha pubblicato la sua ultima canzone dal titolo: «Komm schon».

Presentata nel corso del programma televisivo «Sing meinen Song - das Tauschkonzert», il tedesco ha rivelato di avere avuto il verso in testa da anni: «Mi trovavo a un torneo di tennis dove giocava Roger Federer. Sono entrato nell'arena e lui stava già giocando».

Ecco come gli è nata l'idea

In quel momento ha sentito Federer gridare «Chum jetze!». Espressione immediatamente memorizzata da lui e dai suoi compagni, tanto che «da allora è diventato un modo di dire comune tra la mia cerchia di amici».

«Ti spinge a superare il traguardo». Il cantante ha sottolineato che molti dei comuni «come on» del mondo dello sport possono essere trasferiti anche alla vita normale.

«La mia idea era di scrivere una canzone per qualcosa che ti sei prefissato, per cui hai lavorato a lungo». E quale miglior esempio se non la carriera dell'ex tennista di Basilea, appunto.

Bendzko ha però germanizzato l'espressione dialettale svizzero-tedesca in «Komm schon». Chissà se King Roger apprezzerà?