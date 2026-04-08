Ecco il curioso rito portafortuna di Jannik Sinner prima delle partite

Il campione italiano di tennis Jannik Sinner ha rivelato che usa sempre gli stessi servizi igienici prima di ogni partita quando le cose vanno bene. Ma anche altre abitudini nel pre e durante la partita. Ecco tutti i dettagli.

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner ha confessato un suo rituale particolare: usa sempre gli stessi servizi igienici prima di ogni partita quando le cose vanno bene.

La rivelazione del campione italiano di tennis è arrivata nel primo episodio della sua nuova serie su YouTube intitolata «Jannik Sinner Unfiltered», messa online venerdì.

Il portale specialistico «Tennis Temple» spiega che: «Queste abitudini creano una forma di controllo. Permettono di incanalare lo stress, di ridurre l'incertezza e di entrare in uno stato mentale ottimale».

Nel video di 11 minuti, il 24enne è apparso molto più rilassato del solito. Si vede nel suo appartamento a Indian Wells, in piscina, al golf. E risponde a domande mentre guida tra le risate. Mostra di più

Jannik Sinner ha confessato un suo rituale particolare: usa sempre gli stessi servizi igienici prima di ogni partita quando le cose vanno bene.

La rivelazione del campione italiano di tennis è arrivata nel primo episodio della sua nuova serie su YouTube intitolata «Jannik Sinner Unfiltered», messa online venerdì, come riportato «TennisTemple» e da «Watson».

E sicuramente continuerà a seguire questa curiosa «strategia», dal momento che pare portargli veramente bene. Il tennista 24enne sta infatti attraversando un periodo d'oro: ha conquistato due titoli consecutivi a Indian Wells e Miami.

Oggi ha inoltre registrato il suo 36esimo successo consecutivo del 2026, schiantando in due set il francese Ugo Humbert al Masters 1000 di Monte-Carlo. Al prossimo turno lo attende uno tra Cerundolo e Machac.

Il torneo monegasco gli serve da preparazione per Roland-Garros. Il Grande Slam parigino si disputa dal 24 maggio al 7 giugno e l'attuale numero due al mondo spera di sollevare anche quel trofeo per la prima volta.

Il significato psicologico delle superstizioni

La confessione di Sinner sui servizi igienici potrebbe sembrare una semplice superstizione.

Ma «Tennis Temple» spiega il fenomeno in modo più approfondito: «Queste abitudini creano una forma di controllo. Permettono di incanalare lo stress, di ridurre l'incertezza e di entrare in uno stato mentale ottimale».

Rafael Nadal è l'esempio più famoso di rituali compulsivi nel tennis. L'ex campione spagnolo entrava infatti sempre in campo con una racchetta in mano, poi allineava le bottiglie davanti alla panchina e sistemava abiti e capelli sempre nello stesso ordine prima di servire.

Altre abitudini del campione

Sinner ha anche rituali meno appariscenti, ma altrettanto radicati. Durante le partite ha detto che gioca sempre con il cappellino indossato correttamente. E lo fa anche nelle partite al chiuso o in notturna.

Molti tennisti mantengono dettagli simili per tutta la carriera. Alcuni usano sempre la bandana, altri il cappellino al contrario, altri ancora il polsino sempre sullo stesso braccio.

Una nuova immagine sui social

Come scrive «Watson», il canale YouTube di Sinner segue una tendenza delle star del tennis. I giocatori mostrano il dietro le quinte della loro vita attraverso i propri canali. Questo approccio riduce il ruolo dei media tradizionali e permette loro di controllare la propria immagine pubblica.

Nel video di 11 minuti, infatti, il campione italiano appare molto più rilassato del solito. Si vede nel suo appartamento a Indian Wells, in piscina, al golf. E risponde a domande mentre guida tra le risate.

È un lato finora quasi conosciuti del 24enne, che di solito appare sempre serio e concentrato, sia in campo che nelle interviste ufficiali.