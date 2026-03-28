Ecco perché Jannik Sinner potrebbe entrare nella storia vincendo il Master 1000 di Miami

Per accedere all'ultimo atto, l'italiano si è sbarazzato di Zverev in semifinale. KEYSTONE

L'altoatesino affronta Lehecka nella finale con la possibilità di entrare nuovamente nel libro dei record del tennis mondiale.

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner ha vinto 32 set consecutivi nei Masters 1000 ed è in finale al Miami Open.

Contro Jiří Lehečka può completare il Sunshine Double senza perdere nemmeno un set, impresa mai riuscita.

Dopo il successo su Alexander Zverev, Sinner resta concentrato e guarda solo alla vittoria finale. Mostra di più

Trentadue set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000. La serie di Jannik Sinner continua e conferma il momento eccezionale dell’azzurro. Non è ancora in cima al ranking – il numero uno resta Carlos Alcaraz – ma per continuità di rendimento nessuno, oggi, sembra reggere il confronto.

A Miami si gioca l’ultimo atto. Come riporta il Corriere dello Sport, nella finale del Miami Open, Sinner affronterà Jiří Lehečka con la possibilità di entrare nella storia: vincendo 2-0, completerebbe il Sunshine Double - ovvero la doppietta di vittorie a Indian Wells e Miami - senza concederne nemmeno un set, risultato mai raggiunto prima da nessuno.

L'obiettivo alla portata

In semifinale ha superato Alexander Zverev 6-3, 7-6 al termine di una partita combattuta, durata quasi due ore. Nel dopo gara, come di consueto, niente enfasi e massima lucidità.

«È bello tornare in finale qui a Miami», ha spiegato il numero due del mondo. «Lehecka è un avversario difficile, ha giocato un tennis di alto livello per tutta la settimana. Non avrà nulla da perdere, mentre io mi trovo in una posizione diversa».

L’obiettivo resta chiaro, senza bisogno di proclami: chiudere il torneo nel migliore dei modi.