Ecco perché sempre più star del tennis soffrono di problemi di salute mentale

Il successo nel tennis porta fama, titoli e premi in denaro. Ma sempre più professionisti ammettono di avere problemi di salute mentale. Anche la solitudine e la depressione non sono più un tabù per questi sportivi. Cosa c'è dietro a tutto questo?

I problemi di salute mentale stanno diventando un tema sempre più importante nel tennis professionistico.

Dopo che Alexander Zverev ha parlato di mancanza di motivazione e di gioia fuori dal campo, altre stelle del tennis sembrano avere problemi simili.

«Il tennis è semplicemente uno sport molto solitario», afferma l'ex sportiva Andrea Petkovic. Mostra di più

Non solo una, due o tre volte. No, Daniil Medvedev ha continuato a colpire la panchina con la sua racchetta da tennis dopo la sua uscita al primo turno degli US Open, in una scena selvaggia. La rabbia doveva uscire fuori.

L'ex giocatrice professionista e attuale opinionista di Sky Andrea Petkovic non ha voluto fare speculazioni, ma ha detto: «C'è molta pressione sul calderone. È difficile per lui controllare le emozioni nelle situazioni più piccole che non vanno come vorrebbe».

La pressione è un aspetto dei complessi problemi mentali nel tennis, che da tempo hanno smesso di essere un argomento tabù come il lato oscuro di questo sport spesso rappresentato in modo glamour.

La star giapponese Naomi Osaka ha reso pubblica la depressione quattro anni fa e anche i giocatori uomini ne parlano più spesso. Delle sfide mentali del lavoro, dell'umore basso e della solitudine.

«È fantastico che anche gli uomini si aprano», ha detto Petkovic. «Penso che sia più normale prendersi cura anche dell'aspetto mentale».

Anche Zverev si sta aprendo

Alexander Zverev ha affrontato l'argomento a Wimbledon parlando di solitudine, mancanza di gioia fuori dal campo e mancanza di motivazione durante una conferenza stampa.

A New York ha rivelato di aver cercato un aiuto professionale. Anche l'icona del tennis Boris Becker ha consigliato al russo Medvedev di fare lo stesso dopo aver sfogato la sua frustrazione sulla racchetta.

Non sono pochi i professionisti con problemi di salute mentale. Il norvegese Casper Ruud, numero 12 al mondo, ha dichiarato a maggio che il tour del tennis ti costringe a vivere come in una ruota per criceti.

Il russo Andrey Rublev ha dichiarato qualche mese fa di soffrire di ansia e di aver assunto farmaci per la depressione.

Quando ha offerto a Zverev il suo aiuto, anche il fuoriclasse Novak Djokovic ha rivelato di conoscere bene questi sentimenti: «Capisco esattamente quello che sta passando perché anch'io ho spesso vissuto la stessa cosa. Ci si sente meno felici, vuoti, non si riesce a realizzare ciò che si vuole».

«Uno sport molto solitario»

I tennisti sono particolarmente soggetti a questo problema? Cosa c'è dietro questi problemi di salute? «Il tennis è semplicemente uno sport molto solitario», ha dichiarato Petkovic alla DPA durante gli US Open.

A differenza degli atleti di squadra, non hanno un team che li supporta, anche se viaggiano con una squadra, compresi allenatori, compagni di allenamento, fisioterapisti e manager.

«Di solito si paga ogni singolo individuo per stare con te», spiega Petkovic. Si può sviluppare una strana dinamica, «che tende a significare che si è circondati da yes-men che parlano quasi sempre con te», non in senso negativo.

Si cerca di mettere il professionista in uno stato d'animo positivo per il prossimo incontro, in modo da fargli passare inosservato il fatto che qualcosa sta andando storto, in modo da fargli trascurare i lati oscuri.

Rublev ha detto che non si trattava di tennis, il tennis era solo la causa scatenante. «È qualcosa dentro di te che devi affrontare», ha detto il 27enne. «Chi ama il tennis è innescato dal tennis. Se dici a Sascha (Zverev) di prendersi una pausa, sarà molto difficile per lui».

La pressione è enorme. La corsa alle date e ai tornei sta sfuggendo di mano. Il fatto che i nove tornei del Masters siano stati estesi a 12 giorni, ha detto Djokovic a New York, significa quasi che sono simili a tornei aggiuntivi del Grande Slam.

Non c'è tempo per staccare la spina

I tennisti sono raramente a casa durante la loro lunga stagione. Non c'è quasi mai tempo per staccare la spina e prendersi una vacanza. Una volta Zverev si è lamentato di non aver potuto trascorrere una vacanza con la sua famiglia.

«Non credo che si debba sottovalutare la solitudine in campo», sostiene Petkovic. «La pressione di dover decidere da solo e poi sbagliare da solo. Non credo che ci sia una causa scatenante, ma tutte queste cose combinate creano questa pressione. Credo che la combinazione di stanchezza mentale e fisica sia molto difficile».

I professionisti potrebbero cercare aiuto più di quanto si possa pensare. «Forse non tutti ne parlano», afferma Petkovic. Ma l'ex tennista pensa che «il 75-80%» si rivolga a un supporto psicologico.