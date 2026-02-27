Ora la data è fissata: il 19 dicembre Stan Wawrinka (ATP 110) disputerà un ultimo speciale match d’addio e lo farà su suolo elvetico.

Al Palexpo di Ginevra il vodese, un mese dopo il torneo di Basilea, scenderà in campo in compagnia di Roger Federer, Andy Murray e Gaël Monfils (pure lui all’ultima stagione).

I quattro rivali e amici si sfideranno in match in singolare e in doppio in una serata in cui vi sarà anche musica e spettacolo intitolata «One last backhand» e il cui ricavato andrà in beneficenza alle fondazioni Leman Hope e Roger Federer Foundation.