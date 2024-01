Rinviato ancora l'assalto al titolo in Australia Keystone

L’Open d’Australia ha perso al termine della prima settimana la sua testa di serie numero uno in campo femminile.

Iga Swiatek (WTA 1) è stata battuta a sorpresa e in rimonta da Linda Noskova (50) con il risultato di 3-6 6-3 6-4.

La polacca è partita bene, ma poi la 19enne ha preso le misure dell’avversaria per qualificarsi per gli ottavi.

La ceca ora attende di conoscere il nome della sua avversaria, che uscirà dalla sfida tra l’elvetica Viktorija Golubic (85) e l’ucraina Elina Svitolina (23).

In campo maschile Medvedev passa, fuori Ruud e Dimitrov

In campo maschile non ha invece sofferto più di tanto il numero 3 al mondo Daniil Medvedev, che si è liberato del pericoloso Félix Auger-Aliassime (ATP 30) per 6-3 6-4 6-3. Ora il russo se la vedrà con il sorprendente portoghese Nuno Borges (69), che si è sbarazzato in quattro set di Grigor Dimitrov (13).

Oltre al bulgaro non ha rispettato i favori del pronostico neppure Casper Ruud (11). Il norvegese ha dovuto cedere il passo in quattro set a Cameron Norrie (22). Il britannico ora attende di sapere se dovrà sfidare il tedesco Alexander Zverev (6) o lo statunitense Alex Michelsen (91).

Swisstxt