Bencic Imago

Le due rossocrociate impegnate sabato a Roma sono state entrambe eliminate.

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Belinda Bencic (WTA 12) è infatti stata sconfitta da Anna Kalinskaya (22), mentre Viktorija Golubic (90) ha dovuto inchinarsi a Mirra Andreeva (7). In una sfida contraddistinta da molti break da entrambe le parti, la sangallese è stata la più imprecisa ed ha difeso il servizio solo per quattro volte in tutta la partita. La russa si è così imposta per 6-4 6-3. Golubic ha invece messo in difficoltà più del previsto Andreeva e si è arresa solo dopo quasi due ore con il risultato di 6-1 4-6 6-0.