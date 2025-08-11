  1. Clienti privati
Tennis Eliminati subito De Minaur e Medvedev a Cincinnati

Swisstxt

11.8.2025 - 08:53

Deluso
KEY

È terminato subito il Masters 1000 di Cincinnati per Alex de Minaur (ATP 8) e Daniil Medvedev (15).

SwissTXT

11.08.2025, 08:53

11.08.2025, 09:03

L’australiano è stato battuto per 7-6 (8/6) 6-4 da Reilly Opelka (73) al secondo turno, mentre il russo si è arreso ad Adam Walton (85) per 6-7 (0/7) 6-4 6-1.

Seppure lasciando per strada un set, Carlos Alcaraz (2) non ha fallito l’esordio e contro Damir Dzumhur (56) si è imposto per 6-1 2-6 6-3.

Alexander Zverev (3) ha regolato Nishesh Basavareddy (109) con un doppio 6-3, mentre Ben Shelton (6) ha passato il turno grazie al ritiro di Camilo Ugo Carabelli (47).

