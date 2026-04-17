  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

E sulla rivalità con Alcaraz... L'ex numero 1 del mondo esalta Sinner: «È una rivoluzione, vince su ogni superficie»

ai-scrape

17.4.2026 - 13:50

Jannik Sinner è fresco di trionfo al torneo di Monte Carlo.
Jannik Sinner è fresco di trionfo al torneo di Monte Carlo.
KEYSTONE

L’ex campione americano Andy Roddick resta senza parole davanti all’azzurro e ad Alcaraz. E il confronto con le leggende del passato è inevitabile

Antonio Fontana

17.04.2026, 13:50

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno dominando il tennis mondiale, vincendo tutti gli ultimi nove tornei del Grande Slam e numerosi Masters 1000.
  • Andy Roddick ha definito «assurde» le loro prestazioni, sottolineando la loro capacità di vincere su qualsiasi superficie.
  • L’ex numero uno ha evidenziato come, a differenza del passato, oggi i campioni mostrino una continuità quasi perfetta.
  • Secondo Roddick, anche una singola sconfitta di Sinner sorprende, segno del livello straordinario che ha raggiunto.
Mostra di più

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno riscrivendo le regole del tennis moderno. Non è più solo dominio: è qualcosa di mai visto prima.

Andy Roddick non usa mezzi termini e lo dice chiaramente: «Quello che stanno facendo è assurdo».

Negli ultimi due anni e mezzo, i due hanno monopolizzato il circuito: nove Slam di fila finiti nelle loro mani e una lunga serie di Masters 1000 conquistati.

Tennis. Sinner vince a Monte Carlo e torna il numero uno al mondo

TennisSinner vince a Monte Carlo e torna il numero uno al mondo

L’ultima prova è arrivata a Monte-Carlo, dove Sinner ha battuto Alcaraz in finale. Un altro segnale forte, l’ennesimo.

Un livello mai visto prima

L’ex numero uno del mondo - le cui parole sono state riportate dal «Corriere dello Sport» - prova a spiegare questa nuova realtà, ma ammette lui stesso la difficoltà: «Il loro successo ha portato le aspettative a un livello che è quasi impossibile da sostenere», dice.

Poi si sofferma su Sinner: «Arriva dopo Indian Wells e Miami e vince ancora a Monte-Carlo, battendo Alcaraz. Questi due continuano ad alzare il livello. Lo diciamo da tempo, ma loro trovano sempre un modo per dimostrarlo ancora di più. È incredibile».

E ricorda i dubbi recenti sull’azzurro: «Due anni fa ci chiedevamo: vincerà Slam? Può giocare sulla terra? E sull’erba? Può mantenere questo livello? La risposta è stata sempre sì».

Il confronto con le leggende del passato

Roddick allarga poi il confronto al passato e il messaggio è chiaro: il tennis è cambiato radicalmente. I tornei sono diversissimi tra loro - Indian Wells, Miami, Monte-Carlo - eppure oggi i due migliori vincono ovunque.

Ecco il video. Sinner batte Alcaraz, Panatta: «Jannik entra in campo e te vuole menà». Poi festeggia in piscina

Ecco il videoSinner batte Alcaraz, Panatta: «Jannik entra in campo e te vuole menà». Poi festeggia in piscina

«È questa la vera rivoluzione», sottolinea. Anche i giganti di ieri, a suo dire, avevano punti deboli.

«Anche nella mia generazione, e perfino con Roger, Rafa e Novak, c’erano differenze. Pete Sampras era dominante, incredibile: 14 Slam, sei volte numero uno a fine anno. Ma poteva perdere al terzo turno al Roland Garros. Gli capitavano sconfitte strane».

Aspettative disumane

Oggi, invece, il margine di errore è quasi zero. E Sinner ne è l’esempio perfetto. Basta una sconfitta, come quella a Doha, per far scattare l’allarme generale.

«Ma questa - conclude Roddick - è un’aspettativa creata dal suo stesso livello. È semplicemente assurdo».

I più letti

Rocío Muñoz Morales riparte dopo Raoul Bova: «Non ho mai avuto rabbia»
Paola Perego: «Il cancro mi ha cambiata» e conferma la distanza da Simona Ventura
Una giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»
L'ex numero 1 del mondo esalta Sinner: «È una rivoluzione, vince su ogni superficie»
Gli anziani hanno un'abbondanza di spazio abitativo... e i giovani ne pagano il prezzo

Su Jannik Sinner

Un commento di elogio. Laila Hasanovic ha fatto colpo, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»

Un commento di elogioLaila Hasanovic ha fatto colpo, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»

Tennisti scaramantici. Ecco il curioso rito portafortuna di Jannik Sinner prima delle partite

Tennisti scaramanticiEcco il curioso rito portafortuna di Jannik Sinner prima delle partite

Ecco il video. Jannik Sinner prova a giocare a palla con la figlia di Belinda Bencic, una dolce scena a Miami

Ecco il videoJannik Sinner prova a giocare a palla con la figlia di Belinda Bencic, una dolce scena a Miami

Altre notizie

Lui come ha reagito?. «Violazione della fiducia»: Il presidente Kessler spiega perché ha licenziato Patrick Fischer

Lui come ha reagito?«Violazione della fiducia»: Il presidente Kessler spiega perché ha licenziato Patrick Fischer

Hockey. Caso Fischer, Kessler ammette: «Abbiamo sbagliato» e apre un'inchiesta

HockeyCaso Fischer, Kessler ammette: «Abbiamo sbagliato» e apre un'inchiesta

Tennis. Fritz sarà a Ginevra

TennisFritz sarà a Ginevra

Conference League. Il Mainz di Widmer crolla a Strasburgo

Conference LeagueIl Mainz di Widmer crolla a Strasburgo

Coppe Europee. Il Bologna affonda contro l'Aston Villa e saluta l'Europa, una Fiorentina gagliarda vince ma non basta

Coppe EuropeeIl Bologna affonda contro l'Aston Villa e saluta l'Europa, una Fiorentina gagliarda vince ma non basta

Europa League. Manzambi e Ndoye volano in semifinale, Freuler e Rodriguez no

Europa LeagueManzambi e Ndoye volano in semifinale, Freuler e Rodriguez no

Video

Aston Villa – Bologna 4:0

Aston Villa – Bologna 4:0

UEFA Europa League | Ritorno dei quarti di finale | Saison 25/26 

16.04.2026

Nottingham Forest – Porto 1:0

Nottingham Forest – Porto 1:0

UEFA Europa League | Ritorno dei quarti di finale | Saison 25/26 

16.04.2026

Fiorentina – Crystal Palace 2:1

Fiorentina – Crystal Palace 2:1

UEFA Conference League | Ritorno dei quarti di finale | Saison 25/26  

16.04.2026

Celta – Friburgo 1:3

Celta – Friburgo 1:3

UEFA Europa League | Ritorno di finale di andata | Saison 25/26

16.04.2026

Aston Villa – Bologna 4:0

Aston Villa – Bologna 4:0

Nottingham Forest – Porto 1:0

Nottingham Forest – Porto 1:0

Fiorentina – Crystal Palace 2:1

Fiorentina – Crystal Palace 2:1

Celta – Friburgo 1:3

Celta – Friburgo 1:3

Più video