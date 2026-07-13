Il beniamino di casa è partito come meglio non poteva con 4 game consecutivi vinti che gli hanno permesso di chiudere agevolmente il primo set. Nella seconda frazione è stato ripreso due volte, ma al nono gioco è arrivato il break decisivo.

Si è invece solo avvicinato a un exploit Kilian Feldbausch (262), battuto da Miomir Kecmanovic (59) per 6-1 1-6 6-3, mentre nel doppio Stan Wawrinka e Jérome Kym sono stati sconfitti 6-4 7-5 da Demoliner/Galloway.