Australian Open Federer dà spettacolo a Melbourne in coppia con Agassi

Swisstxt

17.1.2026 - 11:38

Federer e Agassi
Keystone

Nella prima cerimonia d'apertura della storia degli Australian Open Roger Federer ha dato spettacolo nella sfida di doppio tra ex numeri uno al mondo.

SwissTXT

17.01.2026, 11:38

17.01.2026, 11:43

Il basilese ha giocato in coppia con Andre Agassi prima e con Ashleigh Barty poi e ha sconfitto gli australiani Lleyton Hewitt e Pat Rafter.

Più che per il risultato (2-4 4-2 4-2) il pubblico ha però potuto gioire per i colpi ad alto tasso tecnico, in cui l’elvetico ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe tanto che i suoi compagni si sono addirittura permessi di sedersi in panchina e lasciare il rossocrociato in campo da solo.

Australian Open. Federer torna in campo e batte Ruud

Australian OpenFederer torna in campo e batte Ruud

