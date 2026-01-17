Federer e Agassi Keystone

Nella prima cerimonia d'apertura della storia degli Australian Open Roger Federer ha dato spettacolo nella sfida di doppio tra ex numeri uno al mondo.

Il basilese ha giocato in coppia con Andre Agassi prima e con Ashleigh Barty poi e ha sconfitto gli australiani Lleyton Hewitt e Pat Rafter.

Più che per il risultato (2-4 4-2 4-2) il pubblico ha però potuto gioire per i colpi ad alto tasso tecnico, in cui l’elvetico ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe tanto che i suoi compagni si sono addirittura permessi di sedersi in panchina e lasciare il rossocrociato in campo da solo.