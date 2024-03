Roger Federer. Keystone

L'azienda di scarpe da corsa On ha ottenuto un aumento significativo delle vendite e degli utili nell'esercizio finanziario 2023. L'azienda di Zurigo di cui Roger Federer è azionario e simbolo, quotata alla Borsa di New York, vuole continuare a crescere fino a diventare «il marchio sportivo premium più forte a livello globale».

Hai fretta? blue News riassume per te On, supportata dall'immagine di Roger Federer, l'anno scorso ha visto le sue vendite schizzare del 47%, puntando a diventare il marchio sportivo premium più influente a livello mondiale.

L'azienda svizzera, che ha registrato un utile netto di 80 milioni di franchi, prevede un incremento delle vendite di almeno il 30% per l'anno in corso e si espande a Londra, consolidando la sua presenza a livello globale. Mostra di più

On è uno dei marchi del momento. Lo scorso anno le vendite sono aumentate di ben il 47%, raggiungendo 1,79 miliardi di franchi, come ha annunciato martedì la stessa casa svizzera. Il franco forte ha avuto un impatto negativo significativo sulla crescita.

L'aumento significativo della vendita dei prodotti collegati all'immagine di Roger Federer è dovuto in particolare alla forte crescita nel mercato più importante, cioè quello americano, dove le vendite sono aumentate del 52%.

Tuttavia è stata la regione Asia-Pacifico a far registrare la crescita più dinamica, con un aumento del 76%. On si è sviluppata in modo significativo anche in Europa, con un aumento del 29%.

Allo stesso tempo è aumentata anche la redditività. Ciò è probabilmente dovuto anche all'aumento della quota di vendite dirette (cioè le vendite direttamente al consumatore, evitando il commercio al dettaglio). Il risultato finale per il 2023 è stato un utile netto di 80 milioni di franchi. Si tratta di un aumento del 38% rispetto all'anno precedente.

On vuole diventare il «marchio premium più forte a livello globale»

Sembra che anche in questo caso Roger Federer abbia puntato su di un prodotto vincente, e viceversa. Ma il gruppo non ha ancora la prospettiva di pagare un dividendo agli azionisti.

Già, perché l'obiettivo dichiarato dell'azienda svizzera è davvero ambizioso, quasi in linea con le parole dette dal giovane tennista di Basilea a un giornalista quando ancora giocava i tornei junior. Alla domanda: «Vorresti diventare uno dei giocatori professionisti più forti al mondo?», l'allora ragazzino rispose: «Il mio desiderio è diventare il numero 1».

Le scarpe firmate da Roger Federer usate durante il Qatar Open 2021 dal campione svizzero, vendute all'asta il 27 aprile 2021. KEYSTONE

Anche On lo ha dichiarato: vuole diventare più grande e ancora più redditizia. L'azienda con sede a Zurigo si è posta l'obiettivo di diventare «il marchio sportivo premium più forte a livello globale».

Di conseguenza, nell'anno in corso, le vendite dovrebbero aumentare di «almeno il 30%».

A Londra apre il secondo negozio

Se Wimbledon, in periferia di Londra, è stata per anni la corte del Maestro del tennis, anche On ha da poco aperto il suo secondo negozio nella capitale inglese. Inoltre, a febbraio, l'azienda ha stipulato un accordo con il grande negozio online Zalando.