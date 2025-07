Roger Federer è andato a trovare il suo amico e vecchio rivale Rafael Nadal nella sua città natale, Manacor, a Maiorca. Oltre a visitare la Nadal Academy, i due hanno giocato insieme una partita di golf.

Hai fretta? blue News riassume per te Federer e Nadal sono legati da una rivalità sportiva durata oltre 15 anni, ma fuori dal campo hanno sviluppato un'amicizia duratura.

I due hanno collaborato in eventi di beneficenza come le «partite per l'Africa» del 2010, dove hanno mostrato la loro sintonia, ridendo insieme durante il video promozionale.

Federer ha ricambiato il gesto di Nadal partecipando all'inaugurazione della «Rafa Nadal Academy» nel 2016 e successivamente tornando a visitarla nel 2025, con i due che hanno anche giocato una partita di golf insieme. Mostra di più

Le due stelle del tennis sono unite non solo da una rivalità sportiva che dura da oltre 15 anni e che ha comportato 40 incontri diretti, ma anche da una stretta amicizia.

Roger Federer e Rafael Nadal hanno preteso tutto l'uno dall'altro in campo. Tuttavia, come ha rivelato lo spagnolo in una campagna pubblicitaria, la rivalità è sempre rimasta in campo e fuori si è sviluppata un'amicizia che dura da una vita.

I due l'hanno vissuto più volte. Ad esempio, quando si trattava di giocare partite di esibizione per una buona causa. I «Match for Africa» per la Roger Federer Foundation sono tuttora leggendari.

Il video promozionale dell'evento del 2010, in cui i due si fanno ridere a vicenda e non riescono a smettere, rimane indimenticabile.

Il 43enne svizzero ha ricambiato il favore allo spagnolo quando ha partecipato all'inaugurazione della Rafa Nadal Academy a Maiorca nel 2016. E ora, nove anni dopo, Federer ha fatto visita all'accademia.

Nadal ha condiviso sui social media diversi video e foto che mostrano i due amici sorridenti. Erano presenti anche le figlie di Federer, che già in passato si erano allenate presso la struttura di Manacor.

¿Te imaginas tener una foto con @RafaelNadal y @rogerfederer?



Así fue la visita de Roger a la academia: 👉🏻 https://t.co/0LKRjOXXvk pic.twitter.com/G11GSAn7pI — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) July 18, 2025

Oltre a visitare le strutture dell'Accademia, i due hanno anche giocato una partita di golf. Con l'hashtag #Fedal, lo svizzero ha chiesto ai suoi fan su Instagram chi volesse sfidare la coppia.