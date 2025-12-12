  1. Clienti privati
Match di esibizione Federer in campo nella cerimonia di inaugurazione degli Australian Open 2026

12.12.2025 - 08:41

Imago

Roger Federer tornerà protagonista agli Australian Open, anche se solo per una notte. Il campione svizzero sarà infatti tra le stelle della nuova cerimonia di inaugurazione nel 2026.

12.12.2025, 08:41

12.12.2025, 08:45

In programma sabato 17 gennaio alla vigilia dell’inizio del torneo, lo svizzero scenderà in campo per un match di esibizione insieme ad altri tre ex numero 1 del mondo Andre Agassi, Pat Rafter e Lleyton Hewitt.

Sei volte campione a Melbourne, il rossocrociato ha definito da tempo gli Australian Open il suo «Happy Slam» e ha ricordato con affetto le emozioni vissute nella Rod Laver Arena.

