  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Al primo anno di eleggibilità Roger Federer nella Hall of Fame del tennis

Swisstxt

19.11.2025 - 12:24

Si è detto onorato
Si è detto onorato
KEY

Al suo primo anno di eleggibilità, Roger Federer ha raccolto abbastanza voti per essere subito inserito nella Hall of Fame del tennis.

SwissTXT

19.11.2025, 12:24

19.11.2025, 12:33

La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del prossimo anno. «Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il basilese – quindi sono profondamente onorato che i miei colleghi abbiano deciso di attribuirmi questo riconoscimento».

Primo uomo a conquistare 20 tornei del Grande Slam, Federer ha vinto in totale 103 titoli sul circuito ATP.

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Ecco le persone che compaiono nei documenti di Epstein già resi pubblici
Un'insegnante ha inserito un tampone in una 13enne durante un campo estivo in Ticino?
Trump vuole porre fine alla guerra in Ucraina con un piano segreto in 28 punti

Altre notizie

Tennis. Il Belgio è la prima semifinalista della Coppa Davis

TennisIl Belgio è la prima semifinalista della Coppa Davis

Tennis. Niente Davis per Alcaraz

TennisNiente Davis per Alcaraz

Tennis. La coppia elvetica Bencic e Wawrinka giocherà alla United Cup

TennisLa coppia elvetica Bencic e Wawrinka giocherà alla United Cup