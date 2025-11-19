Si è detto onorato KEY

Al suo primo anno di eleggibilità, Roger Federer ha raccolto abbastanza voti per essere subito inserito nella Hall of Fame del tennis.

La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del prossimo anno. «Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il basilese – quindi sono profondamente onorato che i miei colleghi abbiano deciso di attribuirmi questo riconoscimento».

Primo uomo a conquistare 20 tornei del Grande Slam, Federer ha vinto in totale 103 titoli sul circuito ATP.