Non c'è anagrafe che tenga, a qualunque età Roger Federer resta un fuoriclasse del tennis.
Alla Rod Laver Arena di Melbourne infatti, il 44enne è tornato in campo per una quarantina di minuti in cui ha fatto vedere a tutti di non aver perso il suo tocco.
Per l'occasione Re Roger si è allenato a porte aperte con il numero 13 al mondo, il norvegese Casper Ruud, per poi anche inscenare una piccola partitella in stile tie-break.
Il risultato? Un netto 7-2 per l’elvetico, che anche da ritirato dimostra quanto il suo talento sia più unico che raro, per la gioia del pubblico.