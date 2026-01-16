  1. Clienti privati
Australian Open Federer torna in campo e batte Ruud

Swisstxt

16.1.2026 - 11:38

Roger Federer dà spettacolo davanti a 15’000 spettatori

Roger Federer dà spettacolo davanti a 15’000 spettatori

A Melbourne, in allenamento con Casper Ruud, Roger Federer dimostra di non aver perso nulla in fatto di eleganza in campo.

16.01.2026

Non c'è anagrafe che tenga, a qualunque età Roger Federer resta un fuoriclasse del tennis.

SwissTXT

16.01.2026, 11:38

16.01.2026, 11:47

Alla Rod Laver Arena di Melbourne infatti, il 44enne è tornato in campo per una quarantina di minuti in cui ha fatto vedere a tutti di non aver perso il suo tocco.

King Roger torna in Australia. Quando Federer si ferma a guardare: ecco cosa pensa di Alcaraz e Sinner

King Roger torna in AustraliaQuando Federer si ferma a guardare: ecco cosa pensa di Alcaraz e Sinner

Per l'occasione Re Roger si è allenato a porte aperte con il numero 13 al mondo, il norvegese Casper Ruud, per poi anche inscenare una piccola partitella in stile tie-break.

Il risultato? Un netto 7-2 per l’elvetico, che anche da ritirato dimostra quanto il suo talento sia più unico che raro, per la gioia del pubblico.

