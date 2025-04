Roger Federer va ancora forte. Keystone

Roger Federer sorprende con una confessione emozionante: a tre anni dal suo ritiro, la superstar svizzera annuncia un possibile ritorno. Non per le classifiche, ma per il cuore dei suoi fan.

Hai fretta? blue News riassume per te A circa tre anni dal suo ritiro, la leggenda del tennis Roger Federer parla di un possibile ritorno.

«Spero di poter giocare di nuovo partite di esibizione e riempire gli stadi di tutto il mondo», dice il renano, a cui evidentemente il tennis manca. Al momento però non ci sono ancora piani concreti.

Dal suo ritiro, King Roger ha giocato raramente, ma non si è mai annoiato. È ancora un volto popolare, viaggia in tutto il mondo con la sua famiglia ed è impegnato in progetti educativi in Sudafrica con la sua fondazione. Mostra di più

Tra progetti educativi in Sudafrica e vacanze con la famiglia a Monte Carlo, il desiderio di Roger Federer di tornare sul campo da tennis sembra crescere, come rivela in un'intervista a «L'Équipe».

In carriera il basilese ha vinto 20 titoli del Grande Slam, prima di ritirarsi dal grande palcoscenico nel 2022. Per 24 anni ha affascinato milioni di fan e riempito gli stadi di tutto il mondo. Non c'è dubbio che abbia lasciato un vuoto enorme, che nessuno sarà in grado di colmare a breve.

Ma ora arriva una buona notizia per tutti i nostalgici del tennis: è molto probabile che Federer torni presto in campo.

Nell'intervista il basilese ha parlato del suo ritiro. Dice di godersi il tempo con la famiglia e di avere più tempo per la sua fondazione, con la quale sostiene l'educazione della prima infanzia in Sudafrica, paese d'origine della mamma Lynette.

Federer: «Mi piacerebbe giocare di nuovo»

Il 43enne, che dice di non aver quasi mai giocato a tennis dal suo ritiro, sente ora un grande desiderio di tornare a impugnare la racchetta. «Mi piacerebbe giocare di nuovo». Con una strizzatina d'occhio, aggiunge: «Al momento ho chiuso con il golf, ci ho giocato troppo!».

Federer non ha però in mente un ritorno in grande stile: «Mi piacerebbe allenarmi un po', due o tre volte a settimana. E spero di poter disputare di nuovo incontri di esibizione e riempire gli stadi di tutto il mondo. Non c'è ancora nulla di programmato, ma il tennis mi manca».

L'elvetico non è però del tutto privo di ambizioni. «Non ho quasi mai giocato da quando mi sono ritirato. Il mio corpo e la mia mente avevano bisogno di una pausa. Mi sono dilettato un po' coi miei figli, ma vorrei tornare a giocare seriamente».

Naturalmente molti fan sognano un duello contro Rafael Nadal, che nel frattempo si è ritirato pure lui. Chissà cosa ci riserverà il futuro...

Federer sorprende un tennista in sedia a rotelle

All'inizio del mese, l'ex numero uno del tennis mondiale ha interrotto le sue vacanze a Monte Carlo per fare una sorpresa a un gruppo di tennisti in sedia a rotelle durante un evento organizzato da ON.

I giocatori sono rimasti completamente sorpresi quando il fenomeno elvetico è entrato in campo. Giuliano Carnovali, uno dei giocatori presenti, ha condiviso la sua emozionante esperienza su Instagram. «Stavamo giocando a tennis quando Roger è entrato in campo all'improvviso. La sua aura è incredibile. Ero completamente fuori di testa».

Federer ha guadagnato punti non solo in campo, ma anche a livello personale. «È stato gentilissimo. Salutava tutti, stringeva le mani, faceva le foto e poi iniziava a giocare le palline come un allenatore di tennis», ha spiegato Carnovali.