Arthur Fils Keystone

Arthur Fils si ritira dal Roland Garros a causa di un dolore a un'anca.

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Il 21enne, numero 19 ATP e miglior francese del ranking, avrebbe dovuto affrontare Stan Wawrinka (119) al primo turno del torneo parigino. Al suo posto contro il vincitore del 2015 giocherà l'olandese Jesper De Jong, numero 109. Il tennista è stato ripescato dopo aver perso l'ultimo turno delle qualificazioni contro lo statunitense Michael Zheng (146). Per Fils è il secondo forfait consecutivo a Parigi. L'anno scorso si era ritirato al terzo turno per una frattura da stress alla schiena.