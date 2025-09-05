  1. Clienti privati
Tennis Agli US Open la finale sarà Sabalenka-Anisimova

5.9.2025 - 08:21

Sabalenka

Saranno Aryna Sabalenka (WTA 1) e Amanda Anisimova (9) a giorcarsi il titolo agli US Open.

05.09.2025, 08:21

05.09.2025, 08:45

La bielorussa, già vincitrice lo scorso anno, ha sudato freddo in semifinale contro la beniamina di casa Jessica Pegula (4), ma dopo aver perso il primo set è riuscita con carattere a ribaltare le cose e imporsi per 4-6 6-3 6-4.

Ancora più equilibrata l’altra sfida, con Anisimova, recente finalista a Wimbledon, che ha superato dopo una partita durata ben 3 ore (e finita verso la 1 di notte di New York) Naomi Osaka (24) con il punteggio di 6-7 (4/7) 7-6 (7/3) 6-3.

US Open

