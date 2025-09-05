Ruggito

Saranno Aryna Sabalenka (WTA 1) e Amanda Anisimova (9) a giorcarsi il titolo agli US Open.

La bielorussa, già vincitrice lo scorso anno, ha sudato freddo in semifinale contro la beniamina di casa Jessica Pegula (4), ma dopo aver perso il primo set è riuscita con carattere a ribaltare le cose e imporsi per 4-6 6-3 6-4.

Ancora più equilibrata l’altra sfida, con Anisimova, recente finalista a Wimbledon, che ha superato dopo una partita durata ben 3 ore (e finita verso la 1 di notte di New York) Naomi Osaka (24) con il punteggio di 6-7 (4/7) 7-6 (7/3) 6-3.