Sabalenka KEY

Aryna Sabalenka (WTA 1) ha esordito nel migliore dei modi alle ATP Finals, al via oggi a Riyadh.

Swisstxt

La numero 1 mondiale ha battuto in due set la cinese Qinwen Zheng (7). Alla bielorussa sono bastati due break per piegare la campionessa olimpica con il punteggio di 6-3 6-4 in 1h26' di gioco.

Swisstxt