La fase finale della Coppa Davis si è aperta con una sorpresa, ovvero con l’ eliminazione del Canada campione in carica per mano della Finlandia.

La compagine nordica si è imposta 2-1 in rimonta, grazie al successo in singolo di Virtanen (171), vincente in 6-4 7-5 su Diallo (139), e il trionfo in doppio per 7-5 6-3.

