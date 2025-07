Fabio Fognini saluta il tennis. KEYSTONE

Fabio Fognini saluta il tennis a 38 anni, chiudendo la carriera dopo un'ultima battaglia epica a Wimbledon contro Alcaraz.

Swisstxt

All'età di 38 anni, Fabio Fognini ha deciso di dire addio al tennis e di ritirarsi.La sua ultima apparizione è stata il 30 giugno a Wimbledon, dove ha affrontato Carlos Alcaraz in un match combattuto e spettacolare, durato cinque set e applaudito dal pubblico del Centre Court.

«È il modo migliore per dire addio», ha dichiarato Fognini in una conferenza stampa convocata per l'occasione.

«Dopo quella partita non voglio più tornare a giocare, anche se il mio sogno era chiudere a Monte Carlo l'anno prossimo».

Proprio nel Principato, nel 2019, il ligure aveva raggiunto l’apice della sua carriera conquistando il titolo del Masters 1000, battendo in finale il serbo Dusan Lajovic.

Ex numero 9 del mondo, Fognini chiude un percorso professionale lungo e intenso con 426 vittorie nel circuito ATP e 9 titoli in bacheca.