Il tennista brasiliano Joao Fonseca. KEYSTONE

Seconda finale della carriera e del 2025 e secondo trionfo per Joao Fonseca (46), che ha dominato 6-3 6-4 Alexander Davidovich Fokina (18) nell'ultimo atto degli Swiss Indoors.

SwissTXT Swisstxt

Il vincitore delle Next Gen ATP Finals ha preso il comando delle operazioni sin dall'inizio di entrambi i set, togliendo subito la battuta allo spagnolo nelle due frazioni.

Nella prima, ricca di palle break, è stato recuperato prima di allungare in maniera decisiva. Nella seconda il brasiliano non ha più concesso nulla, condannando il 26enne al quinto ko in altrettanti ultimi atti giocati (il 4o del 2025!).