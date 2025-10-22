Taylor Fritz KEY

Taylor Fritz (ATP 4) ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per superare il primo turno agli Swiss Indoors di Basilea.

Opposto a Valentin Vacherot (39), sorprendente vincitore del Masters 1000 di Shanghai, lo statunitense si è imposto in rimonta dopo oltre due ore e mezza per 4-6 7-6 (7/4) 7-5.

Avanti di un break in ogni set, l'americano si è sempre fatto raggiungere dal rivale, ma dopo aver perso il primo, nel secondo e nel terzo è riuscito a fare la differenza nel finale.

Sarà intanto Casper Ruud (11) l'avversario di Stan Wawrinka (158) negli ottavi del torneo renano.