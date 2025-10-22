  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Fritz fatica, ma batte Vacherot a Basilea

Swisstxt

22.10.2025 - 21:09

Taylor Fritz
Taylor Fritz
KEY

Taylor Fritz (ATP 4) ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per superare il primo turno agli Swiss Indoors di Basilea.

SwissTXT

22.10.2025, 21:09

22.10.2025, 22:27

Opposto a Valentin Vacherot (39), sorprendente vincitore del Masters 1000 di Shanghai, lo statunitense si è imposto in rimonta dopo oltre due ore e mezza per 4-6 7-6 (7/4) 7-5.

Avanti di un break in ogni set, l'americano si è sempre fatto raggiungere dal rivale, ma dopo aver perso il primo, nel secondo e nel terzo è riuscito a fare la differenza nel finale.

Sarà intanto Casper Ruud (11) l'avversario di Stan Wawrinka (158) negli ottavi del torneo renano.

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Beffa Juventus! Il Real passa in vantaggio con Bellingham. Atalanta-Slavia Praga 0-0*
Fedez sul matrimonio con Chiara Ferragni: «Ho frequentato figure insopportabili»

Video correlati

Francoforte – Liverpool 1:5

Francoforte – Liverpool 1:5

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Bayern – Bruges 4:0

Bayern – Bruges 4:0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Bellingham sblocca il risultato al Bernabéu!

Bellingham sblocca il risultato al Bernabéu!

22.10.2025

Francoforte – Liverpool 1:5

Francoforte – Liverpool 1:5

Bayern – Bruges 4:0

Bayern – Bruges 4:0

Bellingham sblocca il risultato al Bernabéu!

Bellingham sblocca il risultato al Bernabéu!

Più video

Altre notizie

Swiss Indoors. Un super Wawrinka si prende gli ottavi di finale

Swiss IndoorsUn super Wawrinka si prende gli ottavi di finale

Tennis. Rémy Bertola eliminato a Basilea

TennisRémy Bertola eliminato a Basilea

Battuto anche Halys. Il ticinese Bertola nel tabellone principale a Basilea

Battuto anche HalysIl ticinese Bertola nel tabellone principale a Basilea