Al termine di un'appassionante battaglia, Taylor Fritz (ATP 5) ha sconfitto 6-3 3-6 7-6 (7/3) Alexander Zverev (2) e si è qualificato per la finale delle ATP Finals, nella quale affronterà il vincitore della sfida di stasera tra Jannick Sinner (1) e Casper Ruud (7).

In un match dai molti servizi oltre i 200km/h e dai tanti ace (10 per il tedesco e ben 15 per l'americano), a premiare il californiano è stata la maggiore precisione durante il tie-break, chiuso al primo match point.

