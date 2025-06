Taylor Fritz KEY

Taylor Fritz (ATP 4) ha immediatamente dovuto salutare il torneo del Queen's.

Swisstxt

Lo statunitense è stato infatti sorpreso al 1o turno dal qualificato Corentin Moutet (89), che lo ha battuto in tre set in poco meno di 3 ore di gioco. Sempre a Londra è invece riuscito l'esordio stagionale sull'erba per Carlos Alcaraz (2), andato a vincere 6-4 7-6 (7/4) contro l'australiano Adam Walton (86). Ad Halle, pure lui alla prima partita sull'erba, non ha tremato nemmeno il numero 1 Jannik Sinner, che ha superato con un tranquillo 7-5 6-3 il tedesco Yannick Hanfmann (138).