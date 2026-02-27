Grossa delusione
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La vincitrice del Roland Garros Mirra Andreeva (WTA 5) è stata eliminata al secondo turno di Wimbledon.
La russa è stata sconfitta dalla ceca Barbora Krejcikova (38), già trionfatrice ai Championships nel 2024, per 4-6 7-5 6-4.
Avanza al terzo turno la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, che ha battuto l'americana McCartney Kessler (57) in due set. La bielorussa si è infatti imposta 6-1 7-6 (11/9), dovendo però annullare quattro set point nella seconda frazione.
Passa il turno anche Coco Gauff (7), che ha superato l'argentina Solana Sierra (56) 6-3 3-6 7-6 (10/7).