Medvedev (ATP 13) è stato eliminato al primo turno degli US Open da Bonzi (51) in una partita interrotta per qualche minuto dopo uno sfogo di rabbia del russo, sostenuto dal pubblico, sul primo match point per il francese.
Nonostante la reazione del 29enne è stato eliminato dopo aver portato la partita al quinto set.
Ottimo inizio di torneo invece per Djokovic (7), che ha sconfitto il giovane Tien (50) con il risultato di 6-1 7-6 (7/3) 6-2.
Tutte avanti con un netto 2-0 le donne più quotate in campo nella notte: Pegula, Paolini e Navarro.