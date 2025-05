Gasquet Sinner KEY

Si è conclusa al secondo turno del Roland Garros la lunga carriera di Richard Gasquet (ATP 166).

Il 38enne francese si è inchinato al numero uno mondiale Jannik Sinner, vittorioso per 6-3 6-0 6-4 in 1h59». Il transalpino sfiderà il ceco Jiri Lehecka (34), che ha battuto 6-3 3-6 6-1 6-2 Alejandro Davidovich Fokina (29).

Gasquet aveva giocato il suo primo incontro sul circuito nel 2002 – quando Sinner aveva 1 anno – e ha partecipato per 22 volte agli Open di Francia. In 23 anni il transalpino ha vinto 16 titoli e ha raggiunto tre semifinali in un torneo del Grande Slam.